МВД РФ сообщило о том, что против экс-супруги Магомедова во Франции возбудили уголовное дело

Представитель МВД России сообщили о том, что против бывшей жены арестованного бизнесмена Зиявудина Магомедова во Франции возбудили уголовное дело о неуплате налогов

Об этом представитель ведомства заявила на судебном заседании 1 ноября, на котором рассматривали вопрос о продлении совладельцам группы «Сумма» срок ареста.

«Следствием получена информация о том, что у Ольги Магомедовой есть дорогостоящее имущество во Франции, в её собственности находятся несколько ресторанов. Местными правоохранительными органами на нее было возбуждено уголовное дело, связанное с налогами», — цитирует представителя РИА «Новости».

Следователь также отметила, что Ольга Магомедова официально нигде не трудоустроена.

По данным ТАСС, Зиявудин Магомедов в суде заявил, что следователь ввела присутствующих в заблуждение, а против Ольги нет никакого дела. По его словам, возбудили уголовное дело в отношении компании, которая управляет недвижимостью.

Зиявудин и Ольга развелись в январе, но продолжили жить вместе, пишет РБК. Прокурор на заседании подчеркнул, что благодаря фиктивному разводу Магомедов пытался скрыть незаконное имущество. По версии следствия, Ольге принадлежит квартира, которую она получила «в результате преобразования похищенных средств».

Как сообщали Юга.ру, совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали 31 марта. Их подозревают в мошенничестве, крупных растратах и организации преступного сообщества. 1 апреля Магомедовых арестовали и поместили в СИЗО.