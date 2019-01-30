Рэпер Хаски хотел подарить спецприемнику в Усть-Лабинске матрасы и подушки. В полиции отказались

Краснодарский край

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В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю отказались «принимать в дар» подушки и матрасы от рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски

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Об этом в своем фейсбуке рассказал адвокат музыканта Алексей Аванесян. Он отметил, что все его подзащитные, которые содержались в ГУВД Краснодарского края, жаловались на то, что матрасы там неподходящих размеров, на которых невозможно спать, а подушки ужасно пахнут. 

К посту Аванесян приложил фотографию документа от пресс-службы краевого МВД, в котором говорится, что сотрудники правоохранительных органов не имееют возможности принять в дар материальную помощь в виде матрасов и подушек.

Как сообщали Юга.ру, рэпера Хаски задержали 21 ноября 2018 года в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. На музыканта завели три административных протокола — за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство с неповиновением требованию представителя власти и отказ пройти медосвидетельствование.

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На следующий день суд арестовал Хаски на 12 суток по делу о мелком хулиганстве и отправил в спецприемник в Усть-Лабинске, однако через три дня артиста выпустили. Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение о виновности рэпера в мелком хулиганстве.

Исправительные учреждения Министерство внутренних дел РФ Музыка Полиция Усть-Лабинский район Хаски
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