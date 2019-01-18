В ЕСПЧ направили жалобу на задержание и арест рэпера Хаски в Краснодаре

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян направил в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах рэп-исполнителя Хаски, которого задержали и арестовали в Краснодаре

Об этом адвокат сообщил на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что в деле прослеживается ангажированность суда, негативное отношение к творчеству Хаски, стремление к ограничению свободы выражения мнения, проявление дискриминации, цензура творчества.

«Заявитель является популярным рэп-исполнителем, чьи песни можно расценить как противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи (исходя из двух вынесенных прокуратурой предостережений). В этой связи, нельзя считать суд независимым», — написал Аванесян.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 21 ноября должен был состояться концерт Хаски. Перед мероприятием помещение обесточили. После этого рэпер вышел на улицу, залез на припаркованный автомобиль и исполнил свою песню. После этого его задержала полиция.

На Хаски завели три административных протокола — по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Отказ пройти медицинское освидетельствование).

Суд 22 ноября арестовал Хаски на 12 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и отправил в спецприемник в Усть-Лабинске. Позже суд отменил решение об аресте.

26 ноября Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение о виновности рэпера в мелком хулиганстве.