Суд в Краснодаре признал законным арест Хаски

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение о виновности рэпера Хаски в мелком хулиганстве

Об этом 26 декабря сообщил в своем фейсбуке адвокат музыканта Алексей Аванесян.

Как сообщали Юга.ру, 21 декабря должен был состояться концерт Хаски в Краснодаре, но перед началом выступления помещение обесточили. Хаски вышел на улицу, залез на припаркованный автомобиль и исполнил одну песню, после чего его задержала полиция.

На рэпера завели три административных протокола по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Отказ пройти медицинское освидетельствование).

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Суд 22 декабря арестовал Хаски на 12 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Он должен был провести их в спецприемнике в Усть-Лабинске.