В России предложили создать черные списки туристов

В Минэкономразвития России направили предложение, которое подразумевает введение черных списков туристов

С инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров.

Напомним, в России в июне 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров. Если пассажир находится в списке, компании могут аннулировать его билет.

Однако сейчас дебошир, попавший в черный список авиакомпании, все равно может полететь на самолете. Такая ситуация возникнет, если билет ему купил туроператор. Туристические компании могут выкупать блоки мест на регулярных и чартерных рейсах. Они также обеспечивают своих клиентов посадочными талонами. Поэтому авиакомпании не способны отследить, кто именно покупает билет, передает RT.