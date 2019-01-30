В России предложили создать черные списки туристов
В Минэкономразвития России направили предложение, которое подразумевает введение черных списков туристов
С инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров.
Напомним, в России в июне 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров. Если пассажир находится в списке, компании могут аннулировать его билет.
Однако сейчас дебошир, попавший в черный список авиакомпании, все равно может полететь на самолете. Такая ситуация возникнет, если билет ему купил туроператор. Туристические компании могут выкупать блоки мест на регулярных и чартерных рейсах. Они также обеспечивают своих клиентов посадочными талонами. Поэтому авиакомпании не способны отследить, кто именно покупает билет, передает RT.
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Председатель объединения пассажиров Илья Зотов попросил министра экономического развития РФ Максима Орешкина разработать меры по защите прав туристов во время перелетов и ввести рекомендации для турагентств, написала 30 января «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, 29 января из-за происшествия на борту самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Сочи. На дебошира завели уголовное дело.
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