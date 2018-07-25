В Москве сняли с авиарейса дебошира из Краснодара

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В московском аэропорту Домодедово полицейские сняли пьяного краснодарца с рейса Москва — Якутск

Нетрезвый 42-летний житель Краснодара оказал физическое сопротивление охране авиакомпании, после чего сотрудники полиции помогли снять пассажира с рейса. Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В результате инцидента сотрудники авиакомпании получили травмы. По факту проводят проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО. 

Как писали Юга.ру, в мае правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который ужесточит наказание для авиадебоширов. Ожидается, что это позволит привлекать к ответственности виновных не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство.

В России 4 июня вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров. Если пассажир находится в списке, компании могут аннулировать его билет.

Авиация Хулиганство
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