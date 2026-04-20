В Сочи закрыли нелегальный реабилитационный центр для подростков. 25 детей жили в частном доме с нарушениями санитарных норм и пожарной безопасности

Суд в Сочи запретил работу частного реабилитационного центра для несовершеннолетних

Жилой дом находится в поселке Якорная Щель. В частном учреждении оказывали социальную и психологическую помощь несовершеннолетним, склонным к антисоциальному поведению. В центре круглосуточно находились 25 подростков в возрасте от 13 до 18 лет.

20 апреля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила , что в Сочи по решению суда закрыли незаконный реабилитационный центр для подростков.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения: санитарные, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Это и стало поводом для обращения в суд.

Постояльцев перевезли в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Славянске-на-Кубани. Некоторых подростков родители забрали домой.