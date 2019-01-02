На борту самолета Сочи — Москва устроил дебош хоккеист Олег Сапрыкин

Пассажирский лайнер, следовавший 1 января из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса

В пресс-службе воронежского аэропорта «Интерфаксу» рассказали, что утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса выпил виски, после чего начал кричать и материться. После отказа налить еще алкоголя он устроил дебош.

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Находившиеся на борту самолета сотрудники попытались успокоить мужчину. «Он ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж», — сообщил источник агентства.

У трапа самолет встретили сотрудники полиции, которые поднялись на борт и задержали дебошира. После этого самолет продолжил полет в Москву.

В пресс-службе МВД России сообщили, что в отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).