Авиаперевозчикам разрешили составлять черные списки дебоширов

В России 4 июня вступили поправки в Воздушный кодекс, позволяющие авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров

По новым поправкам, авиадебоширы на год автоматически попадают в черный список. Если пассажир находится в этом списке, авиакомпании могут аннулировать билет. Те, кто попал в этот список, могут оспорить это решение в суде.

Однако если нет альтернативных рейсов, если участник черного списка отправляется на лечение или летит на похороны родственника или сопровождает лиц с ограниченными возможностями, пассажиру не могут отказать в перевозке, сообщает RT.