В Молодежном театре Краснодара состоится премьера «Гамлета». Что известно о спектакле?
Молодёжный театр покажет свою версию «Гамлета» по пьесе Уильяма Шекспира (16+)
В Краснодарском молодежном театре приступили к репетициям спектакля «Гамлет». В труппу вошли режиссер Николай Дручек (окончил факультет ГИТИСа и мастерскую Фоменко), художник-постановщик Владимир Мартиросов, художник по костюмам Настя Васильева, художник по свету Евгений Виноградов.
За графику мизансцен, пластику и организацию звукового пространства отвечает Алишер Хасанов. Педагогом по сценической речи выступит Елена Ласкавая.
Трагедия «Гамлет» Уильяма Шекспира — одно из самых известных и глубоких произведений мировой литературы, которое уже больше 400 лет не сходит со сценических подмостков. Действие происходит в замке Эльсинор в Дании. Призрак отца открывает Гамлету страшную правду: его не укусила змея, как было объявлено. Короля убил брат Клавдий. Призрак требует от Гамлета отомстить.
«Наш «Гамлет» — это история поиска. Мы не высказываемся, мы задаем вопросы и ищем ответы. И процесс поиска — это уже движение, движение к ответу», — прокомментировал режиссер постановки.
В спектакле заняты актеры Александр Теханович, Алексей Алексеев, Юлия Макарова, Олеся Никифорова, Евгений Парафилов, Алексей Замко, Александр Киселев, Полина Шипулина, Алексей Суханов, Владислав Гоголев, Мария Якубец, Илья Сердюков, Егор Глазов.
Премьера постановки запланирована на 25 июня.
