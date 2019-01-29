В Сочи экстренно сел самолет из-за пассажира, избившего стюардессу

Пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи

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Самолет авиакомпании «Россия», который летел из Санкт-Петербурга в Анталью, экстренно приземлился в Сочи из-за происшествия на борту.

По данным агентства «Интерфакс-Юг», во время полета пассажир избил стюардессу, поэтому было принято решение экстренно приземлиться в Сочи, чтобы пострадавшей оказали медицинскую помощь.