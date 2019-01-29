На дебошира, из-за которого в Сочи посадили летевший в Турцию самолет, завели уголовное дело

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении дебошира, который ударил стюардессу на самолете Санкт-Петербурга — Анталья

Как сообщали Юга.ру, из-за происшествия на борту самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Сочи.

«На борту самолета мужчина устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, он ударил ее, в результате чего последняя получила телесные повреждения. По предварительным данным дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Дебошира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Обстоятельства инцидента выясняются.