На дебошира, из-за которого в Сочи посадили летевший в Турцию самолет, завели уголовное дело

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении дебошира, который ударил стюардессу на самолете Санкт-Петербурга — Анталья

Как сообщали Юга.ру, из-за происшествия на борту самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Сочи.

«На борту самолета мужчина устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, он ударил ее, в результате чего последняя получила телесные повреждения. По предварительным данным дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Дебошира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Обстоятельства инцидента выясняются.

Авиация Хулиганство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Нурмагомедова наказали дисквалификацией и штрафом в полмиллиона долларов за драку после боя с Макгрегором
В Краснодаре общественники пожаловались на рубку деревьев на улице Россинского. Оказалось, что это законно
Один человек погиб в ДТП с участием пассажирской «Газели» в Карачаево-Черкесии
Глава Усть-Лабинского района подал в отставку после критики губернатора
На дебошира, из-за которого в Сочи посадили летевший в Турцию самолет, завели уголовное дело
В Сочи сменился глава управления социальной политики

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале