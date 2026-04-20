Четыре участка, два дома, две квартиры и 77 млн рублей. Суд Краснодара изъял имущество семьи бывшего начальника судебных приставов

20 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд изъял коррупционные активы бывшего начальника межрайонного отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Ивана Квашуры. Он занимал должность с декабря 2014 года по февраль 2024-го.

Служебная проверка выявила несоответствия расходов полученным доходам самого Квашуры и членов его семьи. В частности, он приобрел 13 объектов недвижимости и 11 премиальных автомобилей.