Четыре участка, два дома, две квартиры и 77 млн рублей. Суд Краснодара изъял имущество семьи бывшего начальника судебных приставов
Коррупционные активы экс-пристава Ивана Квашуры обратили в доход государства
20 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд изъял коррупционные активы бывшего начальника межрайонного отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Ивана Квашуры. Он занимал должность с декабря 2014 года по февраль 2024-го.
Служебная проверка выявила несоответствия расходов полученным доходам самого Квашуры и членов его семьи. В частности, он приобрел 13 объектов недвижимости и 11 премиальных автомобилей.
Общая стоимость перечисленного составила не меньше 94 млн рублей. Часть имущества Квашура успел продать.
Суд решил, что имущество куплено на неподтвержденные доходы и подлежит изъятию. Квашура лишился четырех земельных участков, двух жилых зданий, двух квартир и 77 млн рублей.
