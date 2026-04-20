Четыре участка, два дома, две квартиры и 77 млн рублей. Суд Краснодара изъял имущество семьи бывшего начальника судебных приставов

  © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
Коррупционные активы экс-пристава Ивана Квашуры обратили в доход государства

20 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд изъял коррупционные активы бывшего начальника межрайонного отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Ивана Квашуры. Он занимал должность с декабря 2014 года по февраль 2024-го.

Служебная проверка выявила несоответствия расходов полученным доходам самого Квашуры и членов его семьи. В частности, он приобрел 13 объектов недвижимости и 11 премиальных автомобилей.

Общая стоимость перечисленного составила не меньше 94 млн рублей. Часть имущества Квашура успел продать.

Суд решил, что имущество куплено на неподтвержденные доходы и подлежит изъятию. Квашура лишился четырех земельных участков, двух жилых зданий, двух квартир и 77 млн рублей.

Как писали Юга.ру, Генпрокуратура требует изъять активы главного нотариуса Кубани и экс-жены главы краевого суда.

Маркет, обмен растениями и квартирник. В Краснодаре состоится фестиваль «Навстречу лету»
В Краснодарском крае новый вид мошенничества: жителям предлагают сдать квартиру под оборудование связи
Минстрой РФ планирует взыскивать долги за ЖКУ онлайн. Как это будет работать?
В Молодежном театре Краснодара состоится премьера «Гамлета». Что известно о спектакле?
В Сочи закрыли нелегальный реабилитационный центр для подростков. 25 детей жили в частном доме с нарушениями санитарных норм и пожарной безопасности
В Туапсе после ночной атаки БПЛА и пожара в морпорту выпал мазутный дождь

Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
16 апреля, 16:30
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

