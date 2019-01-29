Банду киллеров Гагиева этапировали из Северной Осетии в Москву для участия в судебном процессе

Следственный комитет России рассказал о ходе расследования уголовного дела против банды киллеров из Северной Осетии

По данным следствия, с 2004 по 2014 годы члены банды Аслана Гагиева убили и покушались на жизнь 44 человек, в том числе правоохранителей, а также похищали и насильно удерживали людей.

Фигурантами дела стали 12 человек. Им вменяют совершение тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение, незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ст. 317, п. «а» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Сначала дело рассматривал суд в Северной Осетии, затем Верховный суд РФ из-за угрозы безопасности участников разбирательства решил направить дело в Московский окружной военный суд, передает RT.

Всех 12 подсудимых 29 января этапировали в Москву, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Расследование по делу лидера преступного сообщества Аслана Гагиева завершено. Следствие установило его причастность к 60 убийствам. В декабре 2018 года он и его адвокаты начали знакомиться с материалами уголовного дела.

В отношении остальных участников банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.