Банду киллеров Гагиева этапировали из Северной Осетии в Москву для участия в судебном процессе
Следственный комитет России рассказал о ходе расследования уголовного дела против банды киллеров из Северной Осетии
По данным следствия, с 2004 по 2014 годы члены банды Аслана Гагиева убили и покушались на жизнь 44 человек, в том числе правоохранителей, а также похищали и насильно удерживали людей.
Фигурантами дела стали 12 человек. Им вменяют совершение тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение, незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ст. 317, п. «а» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Сначала дело рассматривал суд в Северной Осетии, затем Верховный суд РФ из-за угрозы безопасности участников разбирательства решил направить дело в Московский окружной военный суд, передает RT.
Всех 12 подсудимых 29 января этапировали в Москву, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Расследование по делу лидера преступного сообщества Аслана Гагиева завершено. Следствие установило его причастность к 60 убийствам. В декабре 2018 года он и его адвокаты начали знакомиться с материалами уголовного дела.
В отношении остальных участников банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.
Как сообщали Юга.ру, банда Гагиева появилась в 2004 году. В нее входило до 46 человек. Часть сообщников уже приговорили к длительным срокам заключения, сам Гагиев долго скрывался.
В октябре 2014 года по запросу МВД Северной Осетии Гагиева объявили в международный розыск, в январе 2015-го его задержали в Австрии. В мае того же года Венский суд решил экстрадировать его в Россию. Весной 2016 года лидера банды отпустили из австрийской тюрьмы под залог. В июне 2018 года Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию.
В январе 2019 года участник банды Гагиева получил 17 лет колонии строгого режима.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.