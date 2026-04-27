Сотрудников МВД Краснодара обвинили в незаконном обороте наркотиков, получении взятки и злоупотреблении полномочиями

24 апреля в Прикубанский районный суд Краснодара поступил иск в отношении Андрея Бабака. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков с использованием служебного положения (ч. 4 п.п. б, г ст. 228.1 УК РФ).

Также в коррупции (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) обвиняют сотрудника МВД Краснодара Олега Чурилова. До 1 июня он будет находиться под стражей.

Что примечательно, в 2023 году Андрей Бабак с полицейскими Максимом Саляхутдиновым, Олегом Чуриловым и Егором Черновым судились с порталом Юга.ру. Поводом послужила новость, посвященная уголовному делу известного в прошлом футболиста, экс-игрока сборной России и ФК «Краснодар» Алексея Бугаева. Мы цитировали опубликованные другим изданием заявления адвоката о задержании своего подопечного.

Истцы — действующие сотрудники полиции — настаивали на своей добропорядочности. Они утверждали, что публикация оклеветала их, а также ущемила их честь и профессиональное достоинство. Однако суды нескольких уровней отказали им в удовлетворении исковых требований, не найдя оснований для защиты репутации, поскольку в спорной публикации не указывались ни их имена, ни какие-либо другие.