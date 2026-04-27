Сотрудников МВД Краснодара обвинили в незаконном обороте наркотиков, получении взятки и злоупотреблении полномочиями

Краснодарский край

  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
Сотрудники МВД Краснодара Андрей Бабак и Олег Чурилов стали фигурантами уголовных дел о коррупции

24 апреля в Прикубанский районный суд Краснодара поступил иск в отношении Андрея Бабака. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков с использованием служебного положения (ч. 4 п.п. б, г ст. 228.1 УК РФ).

На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев погиб на СВО:

Также в коррупции (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) обвиняют сотрудника МВД Краснодара Олега Чурилова. До 1 июня он будет находиться под стражей.

Что примечательно, в 2023 году Андрей Бабак с полицейскими Максимом Саляхутдиновым, Олегом Чуриловым и Егором Черновым судились с порталом Юга.ру. Поводом послужила новость, посвященная уголовному делу известного в прошлом футболиста, экс-игрока сборной России и ФК «Краснодар» Алексея Бугаева. Мы цитировали опубликованные другим изданием заявления адвоката о задержании своего подопечного.

Истцы — действующие сотрудники полиции — настаивали на своей добропорядочности. Они утверждали, что публикация оклеветала их, а также ущемила их честь и профессиональное достоинство. Однако суды нескольких уровней отказали им в удовлетворении исковых требований, не найдя оснований для защиты репутации, поскольку в спорной публикации не указывались ни их имена, ни какие-либо другие.

Как писали Юга.ру, в Адыгее заведующая наркодиспансером за деньги сняла двух человек с учета. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Коррупция Краснодар Наркотики Полиция Преступления Суд

Угроза затопления: Краснодар и еще шесть районов Кубани могут пострадать из-за разлива рек
За последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды
Замглавы Абинского района оштрафовали на 100 тыс. рублей за утечку данных об участниках СВО
На берегу Сочи обнаружили трупы дельфинов. Причиной гибели может быть нефть из Туапсе, но доказательств нет
Жители Краснодара пожаловались на массовую гибель черепах и рыб в Покровском озере

«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Монолог переводчика русского жестового языка из Краснодара
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Как жил Арсений Авраамов, желавший сжечь все рояли мира во имя искусства будущего
Волонтерам в Туапсе не хватает рук для уборки пляжей и спасения животных
