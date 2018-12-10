Участника банды Басаева будут судить за нападение на военных в Дагестане в 1999 году

В Верховный суд Дагестана направили уголовное дело против уроженца Чечни, который участвовал в вооруженном конфликте в 1999 году

По данным следствия, мужчина в составе одной из банд под общим руководством Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба в сентябре 1999 года участвовал в вооруженном мятеже на территории Новолакского района. Тогда участники бандформирования напали на военнослужащих федеральных сил. В результате боя с участием мужчины, которого сейчас обвиняют, погиб один военный, еще трое получили ранения.

Уголовное дело расследуют по ст. ст. 279 УК РФ (Активное участие в вооруженном мятеже) и 317 УК РФ (Посягательство на жизнь военнослужащих). Обвиняемый находится под стражей. В отношении остальных объявленных в розыск членов банды расследование продолжается, сообщила 10 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.