Главаря северокавказской банды киллеров Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию

В Россию из Австрии экстрадировали лидера преступной группировки Аслана Гагиева, обвиняемого в организации десятков заказных убийств

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что 20 июня Аслана Гагиева экстрадировали из Вены в Москву в сопровождении спецконвоя и представителей Национального центрального бюро Интерпола и ФСИН.

Гагиев обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменов, передает RT. В его отношении заведено дело по ст. 210, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ч. 4 ст. 159 УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Как сообщали Юга.ру, банда Гагиева появилась в 2004 году, она насчитывала до 46 человек. Часть сообщников были ранее задержаны и приговорены к длительным срокам заключения, а сам Гагиев скрылся. В октябре 2014 года по запросу МВД Северной Осетии его объявили в международный розыск, в январе 2015-го преступника задержали в Австрии, в мае того же года Венский суд принял решение экстрадировать его в Россию, однако весной 2016 года Гагиева отпустили из австрийской тюрьмы под залог.