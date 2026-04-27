За последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды

27 апреля стало известно, что за последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95%. Такие данные привели ученые Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в монографии за 2025 год.

Так, в 1994 году в Азовском море было 35,6 млн особей леща, а в 2022 году — 1,8 млн особей. Также за это время сократился нагульный ареал рыбы (акватория, где рыба питается и набирает вес) — с 4,7 до 1 тыс. кв. километров.

Отметим, что в середине 1930-х годов в Азовском море ежегодно вылавливали десятки тысяч тонн рыбы. В 1994 году популяция леща уже снизилась — улов составлял от 8 до 2 тыс. тонн. К 2022 году ареал рыбы сократился — лещ сконцентрировался на участке Таганрогского залива площадью 0,61 тыс. кв. километра.