За последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды
В Азовском море популяция леща сократилась на 33 млн особей из-за обмеления Дона и высокой солености воды. Ученые нашли способ восстановления экосистемы
27 апреля стало известно, что за последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95%. Такие данные привели ученые Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в монографии за 2025 год.
Так, в 1994 году в Азовском море было 35,6 млн особей леща, а в 2022 году — 1,8 млн особей. Также за это время сократился нагульный ареал рыбы (акватория, где рыба питается и набирает вес) — с 4,7 до 1 тыс. кв. километров.
Отметим, что в середине 1930-х годов в Азовском море ежегодно вылавливали десятки тысяч тонн рыбы. В 1994 году популяция леща уже снизилась — улов составлял от 8 до 2 тыс. тонн. К 2022 году ареал рыбы сократился — лещ сконцентрировался на участке Таганрогского залива площадью 0,61 тыс. кв. километра.
По данным ученых, на исчезновение леща влияет обмеление Дона, что уменьшает приток пресной воды в Азовское море и повышает соленость. Лещ — пресноводная рыба, чувствительная к соли, поэтому изменение состава воды негативно сказывается на его выживаемости, размножении и кормлении.
При этом ученые отмечают рост запасов лучеперых в Веселовском и Пролетарском водохранилищах — из-за разницы в составе воды. Для спасения леща и восстановления экосистемы Азовского моря специалисты предложили сбросить воду из Цимлянского водохранилища в Дон — в последний раз такая практика применялась в 1994 году.
Как писали Юга.ру, к 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак.