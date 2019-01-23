В Грузии с партией наркотиков задержали сына экс-мэра Махачкалы
В Грузии задержали сына бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева Бадрудина, который находился в розыске с 16 октября 2018 года
По данным «Черновика», Бадрудина Мусаева задержали на прошлой неделе, однако этот инцидент не связан с проблемами с российским законодательством.
При задержании у Мусаева обнаружили наркотики, отмечается, что это была крупная партия. Правоохранители сообщили, что молодой человек являлся перевозчиком наркотиков, а не продавцом.
Как писали Юга.ру, в декабре 2016 года Бадрудина Мусаева обвинили по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, в мае того же года Мусаев и его охранники угрожали сотрудникам ДПС, остановивших его автомобиль за нарушение правил.
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В декабре 2016-го дело направили в суд. В сентябре 2017 года вынесли оправдательный приговор, но Верховный суд отменил решение.
Летом 2018-го Бадрудина Мусаева осудили на 2,5 года колонии общего режима и приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей. Осужденный не явился на оглашение приговора, по месту прописки полицейские его не нашли. В середине октября мужчину объявили в розыск.
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Напомним, на отца Бадрудина Мусу Мусаева в январе 2018 года завели уголовное дело по подозрению в превышении полномочий с ущербом более 81 млн рублей. Сейчас экс-чиновник находится под арестом.
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