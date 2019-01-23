В Грузии с партией наркотиков задержали сына экс-мэра Махачкалы

Дагестан

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В Грузии задержали сына бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева Бадрудина, который находился в розыске с 16 октября 2018 года

По данным «Черновика», Бадрудина Мусаева задержали на прошлой неделе, однако этот инцидент не связан с проблемами с российским законодательством.

При задержании у Мусаева обнаружили наркотики, отмечается, что это была крупная партия. Правоохранители сообщили, что молодой человек являлся перевозчиком наркотиков, а не продавцом. 

Как писали Юга.ру, в декабре 2016 года Бадрудина Мусаева обвинили по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, в мае того же года Мусаев и его охранники угрожали сотрудникам ДПС, остановивших его автомобиль за нарушение правил.

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Сын чиновника ударил одного из инспекторов. Полицейские доставили нарушителей в отделение, но вскоре отпустили, отметив, что «статья не столь серьезная, что нужно за нее задерживать».

В декабре 2016-го дело направили в суд. В сентябре 2017 года вынесли оправдательный приговор, но Верховный суд отменил решение. 

Летом 2018-го Бадрудина Мусаева осудили на 2,5 года колонии общего режима и приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей. Осужденный не явился на оглашение приговора, по месту прописки полицейские его не нашли. В середине октября мужчину объявили в розыск. 

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Напомним, на отца Бадрудина Мусу Мусаева в январе 2018 года завели уголовное дело по подозрению в превышении полномочий с ущербом более 81 млн рублей. Сейчас экс-чиновник находится под арестом. 

Грузия Коррупция Наркотики Розыск людей Чиновники

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