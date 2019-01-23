В Грузии с партией наркотиков задержали сына экс-мэра Махачкалы

В Грузии задержали сына бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева Бадрудина, который находился в розыске с 16 октября 2018 года

По данным «Черновика», Бадрудина Мусаева задержали на прошлой неделе, однако этот инцидент не связан с проблемами с российским законодательством.

При задержании у Мусаева обнаружили наркотики, отмечается, что это была крупная партия. Правоохранители сообщили, что молодой человек являлся перевозчиком наркотиков, а не продавцом.