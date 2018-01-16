Сыну мэра Махачкалы отменили оправдательный приговор

Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор, вынесенный сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву

Сам Мусаев в суд не приехал. Его защита просила отложить заседание, потому что подсудимый находится в Москве на лечении. Однако адвокаты не предоставили суду медицинские документы, сообщает «Российская газета».

Суд рассмотрел дело без Мусаева, потому что тот ранее неоднократно не приходил в суд, из-за чего заседание переносили. Оправдательный приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение.

Как сообщали Юга.ру, ранее Советский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор в отношении Мусаева, обвиняемого в избиении сотрудника ДПС по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Мусаев угрожал полицейским, которые остановили его автомобиль за нарушение правил. После этого сын чиновника ударил одного из сотрудников ДПС. После потасовки полицейские доставили нарушителей в отделение, но через время отпустили.