Сына экс-мэра Махачкалы приговорили к 2,5 годам по делу об избиении полицейского и объявили в розыск

Дагестан

Распечатать

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор в отношении сына бывшего мэра города Мусы Мусаева — Бадрудина, обвиняемого в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского

Решением суда Бадрудин Мусаев получил наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима и штрафа в 30 тыс. рублей. Обвинение требовало для Мусаева-младшего пять лет колонии, а защита — полного оправдания.

«Суд постановил взять Бадрудина Мусаева под стражу в зале суда. Но так как сам Мусаев на суде не присутствовал, он будет объявлен в розыск», — цитирует ТАСС источника в суде.

Как сообщали Юга.ру, Мусаева обвиняли по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 31 мая 2016 года его «Гелендваген» остановили сотрудники ДПС за нарушение правил. Мусаев и его охранники стали угрожать стражам порядка, после чего сын чиновника ударил одного из них. После потасовки полицейские доставили нарушителей в отделение, но через время отпустили. Журналистам в МВД пояснили, что «статья не столь серьезная, что нужно за нее задерживать».

Читайте также:

С момента инцидента следственные органы трижды предъявляли Бадрудину Мусаеву обвинение в преступлениях, но каждый раз прокуратура их отменяла.

В суд дело направили в декабре 2016 года. Тот же Советский районный суд вынес оправдательный приговор, но Верховный суд Дагестана отменил его.

Мусса Мусаев покинул пост мэра столицы Дагестана в январе 2018 года после того, как на него завели уголовное дело о превышении полномочий при выделении земли. Сейчас он находится под арестом.

Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На трассе под Горячим Ключом сгорел военный автомобиль
Евкуров попросил Путина подарить Ингушетии стадион. Это единственный субъект в РФ, где его нет
Начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии объявили в розыск по делу о хищении
В Анапе и Геленджике запрет на купание в море действует уже четвертый день
Сына экс-мэра Махачкалы приговорили к 2,5 годам по делу об избиении полицейского и объявили в розыск
«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в первом домашнем матче сезона РФПЛ

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале