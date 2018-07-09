Сына экс-мэра Махачкалы приговорили к 2,5 годам по делу об избиении полицейского и объявили в розыск

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор в отношении сына бывшего мэра города Мусы Мусаева — Бадрудина, обвиняемого в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского

Решением суда Бадрудин Мусаев получил наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима и штрафа в 30 тыс. рублей. Обвинение требовало для Мусаева-младшего пять лет колонии, а защита — полного оправдания.

«Суд постановил взять Бадрудина Мусаева под стражу в зале суда. Но так как сам Мусаев на суде не присутствовал, он будет объявлен в розыск», — цитирует ТАСС источника в суде.

Как сообщали Юга.ру, Мусаева обвиняли по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 31 мая 2016 года его «Гелендваген» остановили сотрудники ДПС за нарушение правил. Мусаев и его охранники стали угрожать стражам порядка, после чего сын чиновника ударил одного из них. После потасовки полицейские доставили нарушителей в отделение, но через время отпустили. Журналистам в МВД пояснили, что «статья не столь серьезная, что нужно за нее задерживать».