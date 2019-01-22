ВАДА сохранило РУСАДА статус соответствия кодексу организации, но до Олимпиады-2020 Россию могут не допустить

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поддержало соответствие Российского антидопингового агентства кодексу организации

Об этом говорится в заявлении ВАДА. На заседании исполкома организации Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал не применять санкции в отношении РУСАДА, и исполком поддержал это предложение. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус пояснил, что после решения ВАДА российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах.

При этом в ВАДА отметили, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия агентства, чтобы сохранить статус соответствия.

На данный момент Россия выполнила два из трех условий полного восстановления РУСАДА, которые были названы ВАДА. РУСАДА прошло аудит в декабре и получило положительные отзывы. Также Россия предоставила экспертам ВАДА базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь России предстоит выполнить заключительный пункт — до 30 июня 2019 года передать ВАДА допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.

В ВАДА подчеркнули, что в случае фальсификации данных лаборатории Россия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 и не сможет получить право на проведение чемпионата мира по любому виду спорта в течение определенного периода времени.

«Если обнаружится, что аналитические данные были сфальсифицированы российскими властями после 10 ноября 2015 года (день, когда ВАДА приостановило аккредитацию московской лаборатории, а Григорий Родченков ушел в отставку с поста ее директора), комитет по соответствию проведет встречу для рассмотрения имеющихся фактов», — говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства.