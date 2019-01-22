ВАДА сохранило РУСАДА статус соответствия кодексу организации, но до Олимпиады-2020 Россию могут не допустить
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поддержало соответствие Российского антидопингового агентства кодексу организации
Об этом говорится в заявлении ВАДА. На заседании исполкома организации Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал не применять санкции в отношении РУСАДА, и исполком поддержал это предложение. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус пояснил, что после решения ВАДА российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах.
При этом в ВАДА отметили, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия агентства, чтобы сохранить статус соответствия.
На данный момент Россия выполнила два из трех условий полного восстановления РУСАДА, которые были названы ВАДА. РУСАДА прошло аудит в декабре и получило положительные отзывы. Также Россия предоставила экспертам ВАДА базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь России предстоит выполнить заключительный пункт — до 30 июня 2019 года передать ВАДА допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.
В ВАДА подчеркнули, что в случае фальсификации данных лаборатории Россия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 и не сможет получить право на проведение чемпионата мира по любому виду спорта в течение определенного периода времени.
«Если обнаружится, что аналитические данные были сфальсифицированы российскими властями после 10 ноября 2015 года (день, когда ВАДА приостановило аккредитацию московской лаборатории, а Григорий Родченков ушел в отставку с поста ее директора), комитет по соответствию проведет встречу для рассмотрения имеющихся фактов», — говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2015 года ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории после скандала с допингом в российском спорте и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.
В сентябре РУСАДА восстановили в правах, однако агентство обязали выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу.
За последние несколько лет в РУСАДА был полностью обновле руководящий состав, организация получила полную независимость от Министерства спорта РФ, содействие в работе агенттсву оказывали независимые эксперты ВАДА и Британское антидопинговое агентство.
Напомним, одним из главных информаторов ВАДА стал бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Его показания легли в основу расследования, по результатам которого российских легкоатлетов отстранили от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а всю сборную России не допустили к участию в зимних Играх-2018 в Пхенчхане.
В России против Родченкова возбуждены уголовные дела о превышении служебных полномочий и воспрепятствовании следствию.
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