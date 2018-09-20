ВАДА восстановило права РУСАДА
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим своему кодексу
Этот вопрос был главным на повестке заседания исполкома организации на Сейшельских Островах.
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Восстановить организацию в правах рекомендовал комитет ВАДА по соответствию (CRC), членов которого устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.
Стороны сошлись на том, что Россия признала нарушения со стороны отдельных ведомственных лиц и согласилась привлечь к работе с базой данных лаборатории (LIMS) независимого эксперта, которого рекомендует ВАДА, передает ТАСС.
Согласно информации из официального релиза ВАДА, за восстановление РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома ВАДА, двое — против, один — воздержался.
Решение вопроса статуса РУСАДА как агентства, соответствующего всемирному антидопинговому кодексу, позволяет продолжить работу по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Паралимпийского комитета России (ПКР) как полноправного члена Международного паралимпийского комитета (IPC), отмечает «Р-Спорт».
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2015 года ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории после скандала с допингом в российском спорте и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.
За последние несколько лет в РУСАДА был полностью обновле руководящий состав, организация получила полную независимость от Министерства спорта РФ, содействие в работе агенттсву оказывали независимые эксперты ВАДА и Британское антидопинговое агентство.
Напомним, одним из главных информаторов ВАДА стал бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Его показания легли в основу расследования, по результатам которого российских легкоатлетов отстранили от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а всю сборную России не допустили к участию в зимних Играх-2018 в Пхенчхане.
В России против Родченкова возбуждены уголовные дела о превышении служебных полномочий и воспрепятствовании следствию.
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