ВАДА восстановило права РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим своему кодексу

Этот вопрос был главным на повестке заседания исполкома организации на Сейшельских Островах.

Восстановить организацию в правах рекомендовал комитет ВАДА по соответствию (CRC), членов которого устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Стороны сошлись на том, что Россия признала нарушения со стороны отдельных ведомственных лиц и согласилась привлечь к работе с базой данных лаборатории (LIMS) независимого эксперта, которого рекомендует ВАДА, передает ТАСС.

Согласно информации из официального релиза ВАДА, за восстановление РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома ВАДА, двое — против, один — воздержался.