В Крымске задержали мужчину, который получил на почте наркотики из Китая

Сотрудники Краснодарской таможни совместно с полицейскими выявили международное почтовое отправление с наркотическими средствами из Китая в Крымск

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители нашли в одной из посылок два пакета с порошкообразными веществами белого и светло-коричневого цвета.

Экспертиза установила, что это высококонцентрированные производные синтетических наркотиков, которые используют для приготовления курительных смесей типа спайса.

Во время проверки было установлено, что наркотики могли заказать для изготовления крупной партии курительной смеси и их дальнейшей продажи бесконтактным способом через закладки.

Получателя почтового отправления задержали. Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе таможни.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года в Краснодар из Нидерландов пришли письма с ЛСД и экстази. В ноябре туапсинцу прислали из Германии письмо с кокаином. В декабре на почту на Дону доставили марки, пропитанные ЛСД.