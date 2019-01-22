В Крымске задержали мужчину, который получил на почте наркотики из Китая

Краснодарский край

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Сотрудники Краснодарской таможни совместно с полицейскими выявили международное почтовое отправление с наркотическими средствами из Китая в Крымск

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Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители нашли в одной из посылок два пакета с порошкообразными веществами белого и светло-коричневого цвета.

Экспертиза установила, что это высококонцентрированные производные синтетических наркотиков, которые используют для приготовления курительных смесей типа спайса.

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Во время проверки было установлено, что наркотики могли заказать для изготовления крупной партии курительной смеси и их дальнейшей продажи бесконтактным способом через закладки.

Получателя почтового отправления задержали. Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе таможни. 

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года в Краснодар из Нидерландов пришли письма с ЛСД и экстази. В ноябре туапсинцу прислали из Германии письмо с кокаином. В декабре на почту на Дону доставили марки, пропитанные ЛСД.

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В январе 2018-го в Ростове задержали местного жителя, который получил на почте 4 кг гашиша из Германии. В ноябре ростовчанину прислали по почте 1,5 кг сильнодействующих веществ.

Крымский район Наркотики Таможня
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