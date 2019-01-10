В Госдуме предложили проверить всех россиян на наркотики

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить всех жителей России на употребление наркотиков

«Если студент употребляет наркотики, нужно выгонять из вуза и сажать в тюрьму, в воспитательную колонию. Наркотики и будущее России — это несовместимые вещи», — считает он.

По словам Милонова, необходимо проверить всех жителей страны, а для студентов и школьников проводить проверки каждый год.

Милонов добавил, что также нужно проверить тех, у кого есть водительские права, всех госслужащих и депутатов, в том числе, в Госдуме и Совете Федерации.

«Если употребляющий наркотики человек — бизнесмен, то надо запретить ему заниматься бизнесом, если артист — запретить выступать. То есть если человек наркоман, нужно сделать его незаконным и запретить заниматься любой деятельностью», — пояснил парламентарий.

По мнению Милонова, необходимо ужесточить статью 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств). Он предложил за продажу наркотиков сажать в тюрьму пожизненно, отметив, что сейчас в стране разрешено хранение наркотиков для личного употребления.

«Надо запретить это и вернуть нормальные статьи. Общество требует объявить войну наркотикам, и не либеральную легенькую войну на уровне плакатиков против наркотиков, а глобальную. И начинать надо с чиновников, с депутатов. Я бы руки отрубал за продажу наркотиков, если бы можно было, но это нельзя, у нас другое общество», — цитирует Милонова агенство городских новостей «Москва».