Из аптек Краснодарского края пропал иммуноглобулин для беременных. Его нет еще в 74 регионах

  Аптека © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
В 75 российских регионах в аптеках нет антирезусного иммуноглобулина, который жизненно необходим некоторым беременным

27 апреля «Известия» сообщили, что в 75 регионах зафиксировали дефицит антирезусного иммуноглобулина. Это лекарство жизненно необходимо для предотвращения резус-конфликта у будущих матерей.

В некоторых территориях в аптеках сохранилась буквально одна упаковка. Еще в 14 регионах лекарство можно найти, но его запасы крайне ограничены. Отдельные аптеки в Москве, Татарстане и Башкирии продолжают предлагать препарат. Однако в Московской, Ростовской, Самарской, Челябинской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Дагестане и ряде других субъектов антирезусный иммуноглобулин либо полностью отсутствует на прилавках, либо представлен в штучном экземпляре.

Юга.ру проверили сайты аптек Краснодара. Препарат действительно отсутствует.

В сложившихся условиях беременные женщины вынуждены буквально охотиться за лекарством. Многие отправляются за ним в соседние города, другие соглашаются покупать его по завышенным ценам — стоимость одной упаковки доходит до 26 тыс. рублей.

Препарат необходим женщинам с отрицательным резус-фактором для профилактики тяжелых осложнений у плода. Если не ввести его своевременно, многократно возрастает риск развития гемолитической болезни новорожденных, которая может привести к анемии, поражению центральной нервной системы, отекам, а в самых тяжелых случаях — к внутриутробной гибели.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что перебои связаны с процедурой перерегистрации предельной отпускной цены на препарат. В ведомстве сообщили, что 23 апреля Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот около 45 тыс. упаковок иммуноглобулина. Эти партии в ближайшее время поступят в регионы.

По оценкам экспертов, реальная годовая потребность страны в этом препарате составляет от 220 до 230 тыс. доз. При этом отечественное производство остается крайне скромным: единственный российский производитель выпускает лишь около 9 тыс. упаковок в год.

