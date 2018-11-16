В Ростове задержали посылки с наркотиками из Китая

Ростовская область

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В Ростове сотрудники таможни перехватили партию наркотиков из Китая

Установлено, что житель Ростова заказал для себя наркотики из Китая. Они пришли в посылках по почте. Мужчина знал, что его действия незаконны, поэтому подыскал человека, который за вознаграждение должен был получить их.

Сотрудники таможни изъяли более 1,5 кг сильнодействующих веществ. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС сильнодействующих веществ), сообщила 16 ноября пресс-служба Южной оперативной таможни.

Как писали Юга.ру, житель Ростовской области получал с иностранных сайтов почтовые посылки с ЛСД. 

Наркотики Почта Ростов-на-Дону
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