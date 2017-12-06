Жителю Ростовской области прислали из Германии письмо с ЛСД
В Ростовской области прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела против жителя Сальска, обвиняемого в контрабанде наркотиков
В ноябре 2017 года 20-летний житель Сальска получил в почтовом отделении письмо из Германии с почтовыми марками, пропитанными ЛСД в количестве 0,04 грамма, что является крупным размером. Факт получения посылки зафиксировали сотрудники Ростовской таможни.
На молодого человека завели дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Незаконное перемещение через границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в крупном размере), предусматривающей от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Таможенники проводят неотложные следственные действия, расследование находится на контроле Сальского транспортного прокурора, передает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Как сообщали Юга.ру, в апреле в Краснодар из Нидерландов прислали письма с ЛСД и экстази. В ноябре жителю Туапсе пришло письмо с кокаином из Германии.
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