Эксперты опасаются массового запоя россиян из-за длинных майских праздников

  • © Фото пользователя jcomp с сайта freepik.com
Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля в России будет короткой. Она продлится всего четыре дня — с 27 по 30 апреля. Затем страну ждут майские выходные, которые пройдут в два этапа.

Сначала россияне будут отдыхать три дня в честь Первомая — с 1 по 3 мая. После этого последует рабочая пятидневка, а затем — празднование Дня Победы: выходные продлятся с 9 по 11 мая.

Стоит учесть, что пятница, 8 мая, станет сокращенным днем — с работы можно будет уйти на час раньше. Всего в последний весенний месяц россиян ждут 12 выходных и 19 рабочих дней.

27 апреля психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский сообщил в интервью «Газете.Ru» об опасениях врачей: на майских каникулах россияне могут уйти в массовый запой. Уровень потребления спиртного в этот период может превысить новогодние показатели. 

Рудковский заявил, что в январе россияне пьют эпизодически, а в мае — системно. Так организм не успевает восстанавливаться, и токсическая нагрузка копится ежедневно. Формат «шашлыков на природе» создает иллюзию безопасного отдыха, где алкоголь становится фоном на несколько дней подряд.

«Самая опасная модель — это длительное употребление без пауз. Даже если человек не напивается до сильного опьянения, ежедневное употребление в течение нескольких дней может привести к запою», — отметил специалист.

По его словам, тяжелые состояния (галлюцинации, дезориентация) возникают не во время застолья, а в момент резкого отказа от алкоголя после длительного употребления. Врач посоветовал россиянам избегать многодневных запоев и следить за симптомами.

Напомним, что в 2025 году Краснодарский край вошел в топ регионов по объему продаж водки.

