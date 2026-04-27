Эксперты опасаются массового запоя россиян из-за длинных майских праздников
Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля в России будет короткой. Она продлится всего четыре дня — с 27 по 30 апреля. Затем страну ждут майские выходные, которые пройдут в два этапа.
Сначала россияне будут отдыхать три дня в честь Первомая — с 1 по 3 мая. После этого последует рабочая пятидневка, а затем — празднование Дня Победы: выходные продлятся с 9 по 11 мая.
Стоит учесть, что пятница, 8 мая, станет сокращенным днем — с работы можно будет уйти на час раньше. Всего в последний весенний месяц россиян ждут 12 выходных и 19 рабочих дней.
«Температурные качели» и дожди:
27 апреля психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский сообщил в интервью «Газете.Ru» об опасениях врачей: на майских каникулах россияне могут уйти в массовый запой. Уровень потребления спиртного в этот период может превысить новогодние показатели.
Рудковский заявил, что в январе россияне пьют эпизодически, а в мае — системно. Так организм не успевает восстанавливаться, и токсическая нагрузка копится ежедневно. Формат «шашлыков на природе» создает иллюзию безопасного отдыха, где алкоголь становится фоном на несколько дней подряд.
«Самая опасная модель — это длительное употребление без пауз. Даже если человек не напивается до сильного опьянения, ежедневное употребление в течение нескольких дней может привести к запою», — отметил специалист.
По его словам, тяжелые состояния (галлюцинации, дезориентация) возникают не во время застолья, а в момент резкого отказа от алкоголя после длительного употребления. Врач посоветовал россиянам избегать многодневных запоев и следить за симптомами.
Напомним, что в 2025 году Краснодарский край вошел в топ регионов по объему продаж водки.
