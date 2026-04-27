Эксперты опасаются массового запоя россиян из-за длинных майских праздников

Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля в России будет короткой. Она продлится всего четыре дня — с 27 по 30 апреля. Затем страну ждут майские выходные, которые пройдут в два этапа.

Сначала россияне будут отдыхать три дня в честь Первомая — с 1 по 3 мая. После этого последует рабочая пятидневка, а затем — празднование Дня Победы: выходные продлятся с 9 по 11 мая.

Стоит учесть, что пятница, 8 мая, станет сокращенным днем — с работы можно будет уйти на час раньше. Всего в последний весенний месяц россиян ждут 12 выходных и 19 рабочих дней.