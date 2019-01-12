На Кубани семейную пару и их знакомого будут судить за сбыт наркотиков
В Краснодарской транспортной прокуратуре направили в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, распространявших наркотические средства
По версии следствия, в Краснодарском крае с октября 2017 года по март 2018 года семейная пара из Славянска-на-Кубани покупала крупные партии наркотиков. Они сбывали их бесконтактным способом, сообщая адреса закладок курьерам через интернет за денежную плату.
В преступную деятельность был вовлечен третий участник, который делал закладки в тайниках. Правоохранители задержали трех подозреваемых и изъяли из незаконного оборота более 1 кг различных синтетических наркотиков.
Супругов, которые организовали преступную деятельность, обвиняют по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, организованной преступной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, организованной преступной группой, в особо крупном размере).
Третьего участника группы обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет, организованной преступной группой, в крупном размере).
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