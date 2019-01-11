Наставник ингушского ФК «Ангушт» покинул пост из-за долгов по зарплате перед игроками

Главный тренер единственного в Ингушетии футбольного клуба «Ангушт» Арслан Халимбеков ушел в отставку из-за проблем с зарплатами в клубе

О решении наставника клуб проинформировал в своих соцсетях.

«Решение об уходе я принял обдуманно и не спонтанно. Обсудив с гендиректором ФК "Ангушт" еще в ноябре план подготовки команды на весеннюю часть первенства, мы ушли в отпуск. По истечении двух месяцев и по сегодняшний день не решены вопросы по долгам, по заработной плате перед футболистами, персоналом команды, работниками футбольной базы-стадиона», — заявил Халимбеков.

Он подчеркнул, что речь идет не о большой сумме, а о минимальных выплатах и создании минимальных условий подготовки и выступления команды в чемпионате. По его словам, никто в клубе, включая персонал и игроков, не ставит вопрос о повышении зарплат, а лишь хочет «какой-то стабильности, которую не может гарантировать правительство Ингушетии».

«Складывается впечатление что футбол никому не нужен, а в частности ФК "Ангушт", который в свое время представлял себя в Южной зоне России командой со своим почерком, со своим характером и большими амбициями, но сегодня влечет жалкое существование», — считает Халимбеков.

При этом, по его мнению, в республике есть возможность создать хорошую боеспособную команду из числа местных воспитанников.

Арслана Халимбекова назначили главным тренером «Ангушта» в марте 2016 года. До этого он также работал с владикавказской «Аланией», махачкалинским «Анжи» и «Крыльями Советов».

Сейчас «Ангушт» выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ и находится на 13 месте в турнирной таблице, заработав 11 очков в 15 матчах.