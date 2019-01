Наставник ингушского ФК «Ангушт» покинул пост из-за долгов по зарплате перед игроками

View this post on Instagram

Арслан Халибеков покинул пост главного тренера ФК "Ангушт" -Решение об уходе я принял обдуманно и не спонтанно. Обсудив с генеральным директором ФК "Ангушт" еще в ноябре о планах подготовке команды на весеннюю часть первенства, мы ушли в отпуск, по истечению двух месяцев и по сегодняшний день, не решены вопросы по долгам, по заработной плате перед футболистами, персоналом команды, работниками футбольной базы-стадиона. Кто-то может подумать что речь идет о каких-то больших деньгах нет, я говорю о тех минимальных выплатах и создание минимальных условий подготовки и выступления команды в чемпионате. На сегодняшний день условия в ФК "Ангушт" самые скромные во втором дивизионе, зоны "ЮГ" и наверное самые слабые среди всех команд Чемпионата России и никто, ни персонал ни футболисты не ставят вопросы о повышении, а хотят какой-то стабильности, которую не может гарантировать правительство Ингушетии. Складывается впечатление что футбол никому не нужен, а в частности ФК "Ангушт" который в свое время представлял себя в Южной зоне России командой со своим почерком, со своим характером и большими амбициями, но сегодня влечет жалкое существование. Руководство клуба, футболистов, болельщиков не устраивает то место которое сейчас занимает Ангушт, у меня как у главного тренера была уверенность, что при минимальных условиях за зимний подготовительный период, мы сможем поработать, и подкорректировать многие моменты, связанные с игрой и составом, чтобы в весенние части первенства выглядеть достойно перед своими болельщиками, и как можно выше подняться в турнирной таблице но, увы, создание даже минимальных условий для команды стало большой проблемой. Мне по-своему жалко футболистов и работников клуба, ведь у них семьи которые нужно кормить. В республики на мой взгляд на сегодняшний день можно создать хорошую боеспособную команду, из числа местных воспитанников, мне бы хотелось отметить Мустафу Оздоева, который своей настойчивостью и упорством создал и развивает добротную школу Футбола. Я думаю очень скоро там будут достойные воспитанники местного футбола, наверное это единственное футбольное хозяйство которое на сегодняшний день развивается в республики.