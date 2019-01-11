Наставник ингушского ФК «Ангушт» покинул пост из-за долгов по зарплате перед игроками
Главный тренер единственного в Ингушетии футбольного клуба «Ангушт» Арслан Халимбеков ушел в отставку из-за проблем с зарплатами в клубе
О решении наставника клуб проинформировал в своих соцсетях.
«Решение об уходе я принял обдуманно и не спонтанно. Обсудив с гендиректором ФК "Ангушт" еще в ноябре план подготовки команды на весеннюю часть первенства, мы ушли в отпуск. По истечении двух месяцев и по сегодняшний день не решены вопросы по долгам, по заработной плате перед футболистами, персоналом команды, работниками футбольной базы-стадиона», — заявил Халимбеков.
Он подчеркнул, что речь идет не о большой сумме, а о минимальных выплатах и создании минимальных условий подготовки и выступления команды в чемпионате. По его словам, никто в клубе, включая персонал и игроков, не ставит вопрос о повышении зарплат, а лишь хочет «какой-то стабильности, которую не может гарантировать правительство Ингушетии».
«Складывается впечатление что футбол никому не нужен, а в частности ФК "Ангушт", который в свое время представлял себя в Южной зоне России командой со своим почерком, со своим характером и большими амбициями, но сегодня влечет жалкое существование», — считает Халимбеков.
При этом, по его мнению, в республике есть возможность создать хорошую боеспособную команду из числа местных воспитанников.
Арслана Халимбекова назначили главным тренером «Ангушта» в марте 2016 года. До этого он также работал с владикавказской «Аланией», махачкалинским «Анжи» и «Крыльями Советов».
Сейчас «Ангушт» выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ и находится на 13 месте в турнирной таблице, заработав 11 очков в 15 матчах.
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Арслан Халибеков покинул пост главного тренера ФК "Ангушт" -Решение об уходе я принял обдуманно и не спонтанно. Обсудив с генеральным директором ФК "Ангушт" еще в ноябре о планах подготовке команды на весеннюю часть первенства, мы ушли в отпуск, по истечению двух месяцев и по сегодняшний день, не решены вопросы по долгам, по заработной плате перед футболистами, персоналом команды, работниками футбольной базы-стадиона. Кто-то может подумать что речь идет о каких-то больших деньгах нет, я говорю о тех минимальных выплатах и создание минимальных условий подготовки и выступления команды в чемпионате. На сегодняшний день условия в ФК "Ангушт" самые скромные во втором дивизионе, зоны "ЮГ" и наверное самые слабые среди всех команд Чемпионата России и никто, ни персонал ни футболисты не ставят вопросы о повышении, а хотят какой-то стабильности, которую не может гарантировать правительство Ингушетии. Складывается впечатление что футбол никому не нужен, а в частности ФК "Ангушт" который в свое время представлял себя в Южной зоне России командой со своим почерком, со своим характером и большими амбициями, но сегодня влечет жалкое существование. Руководство клуба, футболистов, болельщиков не устраивает то место которое сейчас занимает Ангушт, у меня как у главного тренера была уверенность, что при минимальных условиях за зимний подготовительный период, мы сможем поработать, и подкорректировать многие моменты, связанные с игрой и составом, чтобы в весенние части первенства выглядеть достойно перед своими болельщиками, и как можно выше подняться в турнирной таблице но, увы, создание даже минимальных условий для команды стало большой проблемой. Мне по-своему жалко футболистов и работников клуба, ведь у них семьи которые нужно кормить. В республики на мой взгляд на сегодняшний день можно создать хорошую боеспособную команду, из числа местных воспитанников, мне бы хотелось отметить Мустафу Оздоева, который своей настойчивостью и упорством создал и развивает добротную школу Футбола. Я думаю очень скоро там будут достойные воспитанники местного футбола, наверное это единственное футбольное хозяйство которое на сегодняшний день развивается в республики.
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Напомним, в июле глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента России Владимира Путина поддержать проект строительства стадиона в республике. Это единственный субъект страны, где его нет. Стоимость строительства спортивного сооружения на 15 тыс. зрителей оценивается в 5 млрд рублей.
Как сообщали Юга.ру, проблемы с финансированием возникли также у ФК «Анжи» — в июле перед началом сезона-2018/19 чемпионата России клуб потерял спонсоров. Долги махачкалинцев составили около 300 млн рублей. В конце декабря гендиректор клуба Олег Флегонтов уволился, заявив что устал от финансовых проблем «Анжи».
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