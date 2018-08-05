Проект первого спортивного стадиона в Ингушетии выберут местные жители

Министерство спорта Ингушетии разработало три проекта спортивного стадиона, который планируют построить в Магасе

С разработками ознакомился глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он поручил министру спорта республики Дауду Алхазурову разместить все проекты на сайте ведомства и объявить открытое голосование среди жителей.

Евкуров отметил, что стадион должен обязательно иметь беговые дорожки и все необходимые коммуникации. Рядом с ним нужно предусмотреть гостиничный комплекс.

Алхазуров сообщил, что стоимость спорткомплекса составит около 5 млрд рублей. Стадион будет рассчитан на 15 тыс. зрителей.

Министр добавил, что в сельском поселении Мужичи предусмотрено строительство тренировочной базы. На ней планируют проводить сборы спортсменов со всего СКФО. Комплекс будет состоять из учебного корпуса и большого спортивного зала. На строительство выделят 100 млн рублей. В Джейрахском районе построят первый в республике альпинистский лагерь «Кязи». Стоимость проекта — 200 млн рублей, сообщает пресс-служба главы Республики Ингушетия.