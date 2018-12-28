Гендиректор ФК «Анжи» покинул пост

Дагестан

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Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Олег Флегонтов написал заявление об увольнении

Флегонтов уволился по собственному желанию, сообщила 28 декабря пресс-служба футбольного клуба.

Напомним, Олег Флегонтов занял пост генерального директора «Анжи» в июне.

В интервью РИА «Новости» Флегонтов рассказал, что ушел с должности гендиректора клуба, потому что устал.

«В первую очередь морально. Очень тяжело нести на себе груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной», — признался Флегонтов.

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По его словам, клуб по-прежнему нужен только его президенту Осману Кадиеву. Флегонтов признал, что вытащить «Анжи» из долговой ямы не удалось, сейчас задолженность клуба составляет порядка 220 млн рублей. 

Как сообщали Юга.ру, в июле перед началом сезона-2018/19 чемпионата России махачкалинский клуб потерял спонсоров. Из-за тяжелого финансового положения «Анжи» попросил минфин Дагестана выделить 296,7 млн рублей, но власти отказались, аргументируя это тем, что общественные организации должны содержаться «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».

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В июле долг клуба составил 250 млн рублей, к октябрю он вырос до 300 млн рублей. Задержка по зарплатам составила четыре месяца.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Анжи» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

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