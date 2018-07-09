Евкуров попросил Путина подарить Ингушетии стадион. Это единственный субъект в РФ, где его нет

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать проект строительства стадиона в республике

Глава республики отметил, что согласно майскому указу, Ингушетии необходимо увеличить показатель доли занимающихся спортом граждан до 55% — сейчас он составляет 16,4%, а также увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями.

«Мы сегодня единственный субъект, где нет своего стадиона (…) Сейчас проходит чемпионат мира по футболу, в рамках которого ряду субъектов была оказана серьезная федеральная поддержка по строительству спортивных объектов. В целях развития спорта в нашем регионе прошу вас подарить республике новый стадион с футбольной ареной на 15 тыс. зрителей, на базе которого будут созданы различные спортивные федерации», — сказал Евкуров.

По его словам, ранее он обсуждал проект строительства стадиона с вице-премьером Виталием Мутко. Евкуров попросил Путина дать замглавы правительства поручение о поддержке проекта.

Президент поддержал идею: «Тогда пусть проработает».

Ингушетия — самый маленький по площади субъект РФ, не считая Москвы, Петербурга и Севастополя. Население региона — около 500 тыс. человек.