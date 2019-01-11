МВД прекратило уголовные дела о нападении на активистов Гринпис на Кубани — адвокат

Адвокат Александр Попков сообщил, что полиция прекратила расследование уголовных дел о нападении на активистов российского отделения Гринпис в 2016 году в Краснодарском крае

Попков объяснил, что МВД не нашло нападавших и прекратило три уголовных дела в связи с истечением срока давности. Он добавил, что запросил данные полиции в ноябре 2018 года, никто ничего не присылал, переписка с ведомством шла тяжело.

«Мы предполагали, что могут прекратить дело, так как в сентябре 2018 года заканчивались сроки давности. Только сейчас пришел ответ о том, что дела прекратили. Это было ожидаемо. Они обязаны были присылать все постановления, но не присылали ничего», — цитирует адвоката РБК.