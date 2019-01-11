МВД прекратило уголовные дела о нападении на активистов Гринпис на Кубани — адвокат
Адвокат Александр Попков сообщил, что полиция прекратила расследование уголовных дел о нападении на активистов российского отделения Гринпис в 2016 году в Краснодарском крае
Попков объяснил, что МВД не нашло нападавших и прекратило три уголовных дела в связи с истечением срока давности. Он добавил, что запросил данные полиции в ноябре 2018 года, никто ничего не присылал, переписка с ведомством шла тяжело.
«Мы предполагали, что могут прекратить дело, так как в сентябре 2018 года заканчивались сроки давности. Только сейчас пришел ответ о том, что дела прекратили. Это было ожидаемо. Они обязаны были присылать все постановления, но не присылали ничего», — цитирует адвоката РБК.
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Попков рассказал порталу Юга.ру, что дознание по делам приостановили еще в 2017 году. Пострадавшие безуспешно добивались передачи расследования в Следственный комитет.
Как сообщали Юга.ру, добровольные лесные пожарные Гринпис приехали на Кубань 5 сентября 2016 года, чтобы помочь бороться с пожарами и поджогами травы. Сначала им препятствовали люди, назвавшие себя казаками, а в ночь на 9 сентября на их базу напали вооруженные люди в масках.
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В сентябре 2018 года активисты подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отсутствие расследования по факту нападения. Заявители утверждали, что преступление имело идеологически мотивированный характер. По их словам, нападавшие проявили агрессию, приняв экологов за представителей американской организации. Однако правоохранительные органы не стали возбуждать дело о разжигании ненависти и международной розни.
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