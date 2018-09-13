Сотрудники и волонтеры Гринписа России пожаловались в ЕСПЧ на отсутствие расследования дела о нападении на добровольных пожарных
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу пострадавших на Кубани добровольных пожарных Гринпис
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Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2016 года Международная общественная экологическая организация Гринпис сообщила, что на ее активистов в Краснодарском крае напали неизвестные.
Экологи должны были помогать сотрудникам МЧС бороться с пожарами в Приазовье, но в ночь на 9 сентября на их базу проникли восемь вооруженных человек в масках. Они порезали палатки, повредили машину, в одну из них бросили светошумовую гранату и украли ценную технику. Два активиста получили серьезные травмы.
По факту нападения полиция завела три уголовных дела, но спустя год Гринпис сообщил, что нападавших так и не нашли.
Адвокат международной правозащитной организации «Агора» Александр Попков в июне 2017 года сообщил порталу Юга.ру, что дознание по делам приостановили летом, через год после происшествия. По его словам, расследование «идет не в сторону установления преступников, а в сторону их отмазывания».
В сентябре специалист по природоохранному законодательству Михаил Крейдлин, который был одним из пострадавших, рассказал порталу Юга.ру, что не знает, что сейчас с уголовным делом. Во время нападения ему сломали нос.
«Участники той экспедиции живы-здоровы, продолжают работать. Если целью нападения было прекратить работу пожарных, то это не удалось», — сказал эксперт.
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Он также рассказал, что его ни разу не допрашивали.
«Насколько мне известно, дело не закрыто, но оно никак не расследуется — я не получал документов, что оно прекращено», — сказал специалист.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что расследование уголовных дел приостановлено.
Активисты подали жалобу в ЕСПЧ на отсутствие расследования уголовного дела о нападении. Заявители указали, что преступление имело идеологически мотивированный характер. По их словам, нападавшие на экологов проявили агрессию по отношению к ним, считая их представителями американской организации. Однако правоохранительные органы не стали возбуждать дело о разжигании ненависти и международной розни.
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13 сентября стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу сотрудников и волонтеров Гринпис. Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Александр Попков, экспедиция экологов с самого начала столкнулась с пристальным вниманием. Участников восемь раз останавливали, проверяли документы, досматривали. За лагерем следили, к охраннику подходили неизвестные и угрожали, требуя, чтобы активисты уехали из региона.
Адвокат отметил, что по фактам повреждения имущества дознаватели вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, а по основным делам не было движения.
«Мы добились удовлетворения ходатайства о проведении биллинга и выявлении сотовых телефонов, действовавших в этом районе в момент нападения. Но дознаватель просто не стал это делать», — сказал Попков.
Он добавил, что дознаватели не изучили видеозаписи, которые делали экологи во время разговора с «казаками» а также поверили на слово местному атаману, который сообщил, что никто из его людей не участвовал в нападении.
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