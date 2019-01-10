МЧС предупредило о приближении циклона к Черноморскому побережью Кубани
В связи с приближением циклона к Краснодарскому краю в реках черноморского побережья может значительно подняться уровень воды
«К 12 января со стороны Европы через акваторию Черного моря на Краснодарский край выйдет циклон, прохождение которого будет сопровождаться выпадением осадков в виде дождей в количестве от 40 до 65 миллиметров за трое суток. Наибольшее воздействие он окажет на прибрежные районы Черного моря — Туапсе, Лазаревское, Сочи», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В ведомстве предупредили, что в указанный период — с 12 по 14 января — прогнозируются сильные осадки, из-за чего на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубань и реках черноморского побережья возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных и опасных отметок.
Кроме того, в горном кластере Сочи прогнозируется сильный снег, из-за чего возрастает риск схода лавин. МЧС информирует о возможности чрезвычайных ситуаций, связанных с травматизмом людей, перекрытием автомобильных и железных дорог.
Как сообщали Юга.ру, в последний раз сильные дожди на побережье прошли 24 и 25 октября. Тогда сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. В крае вводили режим ЧС.
Пострадавшими из-за подтоплений признали более 2,5 тыс домовладений, в которых проживает более 7 тыс. человек. Непригодными для проживания, по предварительным оценкам, признали более 240 домов. Пострадавшим выплачивали от 10 до 100 тыс. рублей, на выплату компенсаций власти края выделили 1 млрд рублей. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них — дети, погибли шесть человек.
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