Госдума приняла закон о повышении НДС

Государственная дума РФ 24 июля приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20% и о новых тарифах социальных взносов

Инициатором законопроекта выступило правительство, по подсчетам которого, увеличение НДС дополнительно принесет федеральному бюджету 620 млрд рублей в год.

Законопроект также предусматривает сохранение на постоянной основе ставки страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%, передает RT.

Изменения вступят в силу 1 января 2019 года. При этом сохранятся льготы по НДС — пониженные ставки в размере 10% для товаров социального назначения: продукты (за исключением деликатесов), детские товары, периодические печатные издания и книги по образованию, науке и культуре, лекарства и изделия медицинского назначения. Для внутренних межрегиональных перелетов будут действовать нулевые ставки НДС.

Как сообщали Юга.ру, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство выступило с предложением повысить налог на добавленную стоимость с 18 до 20%, а также анонсировал законопроект о повышении пенсионного возраста.

В марте 2018 года правительство обсуждало повышение подоходного налога с 13% до 15%.