«Анжи» дома проиграл «Спартаку»

«Анжи» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги проиграл «Спартаку» в домашнем матче

Команды встретились на «Анжи-Арене». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

Счет открыл на 45-ой минуте нападающий красно-белых Зе Луиш, забив мяч с 11-метрового. Удвоил результат на 54-ой минуте форвард «Спартака» Луис Андриано, реализовав пенальти. На 84-ой минуте Зе Луиш сделал дубль, забив третий мяч в ворота махачкалинцев.

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев получил две желтые карточки и был удален с поля на 54-ой минуте.

Напомним, в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги 8 декабря «Ростов» сыграл с «Крыльями Советов» в Самаре.