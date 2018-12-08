«Анжи» дома проиграл «Спартаку»

Дагестан, Вся Россия

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«Анжи» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги проиграл «Спартаку» в домашнем матче

Команды встретились на «Анжи-Арене». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

Счет открыл на 45-ой минуте нападающий красно-белых Зе Луиш, забив мяч с 11-метрового. Удвоил результат на 54-ой минуте форвард «Спартака» Луис Андриано, реализовав пенальти. На 84-ой минуте Зе Луиш сделал дубль, забив третий мяч в ворота махачкалинцев. 

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев получил две желтые карточки и был удален с поля на 54-ой минуте. 

Напомним, в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги 8 декабря «Ростов» сыграл с «Крыльями Советов» в Самаре. 

Как сообщали Юга.ру, 1 декабря в матче 16-го тура чемпионата России махачкалинский клуб провел домашний матч с «Уфой». Следующий матч «Анжи» в рамках РПЛ проведет с «Оренбургом». Встреча состоится 3 марта 2019 года. 

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