«Анжи» дома проиграл «Спартаку»
«Анжи» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги проиграл «Спартаку» в домашнем матче
Команды встретились на «Анжи-Арене». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.
Счет открыл на 45-ой минуте нападающий красно-белых Зе Луиш, забив мяч с 11-метрового. Удвоил результат на 54-ой минуте форвард «Спартака» Луис Андриано, реализовав пенальти. На 84-ой минуте Зе Луиш сделал дубль, забив третий мяч в ворота махачкалинцев.
Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев получил две желтые карточки и был удален с поля на 54-ой минуте.
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Напомним, в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги 8 декабря «Ростов» сыграл с «Крыльями Советов» в Самаре.
Как сообщали Юга.ру, 1 декабря в матче 16-го тура чемпионата России махачкалинский клуб провел домашний матч с «Уфой». Следующий матч «Анжи» в рамках РПЛ проведет с «Оренбургом». Встреча состоится 3 марта 2019 года.
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