Главным тренером «Анжи» стал Магомед Адиев

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 4 июня объявил о назначении Магомеда Адиева новым главным тренером команды

Контракт с 40-летним российским специалистом рассчитан на два года и дает тренеру право сформировать собственный штаб, сообщили в пресс-службе «Анжи».

В профессиональной карьере футболиста Адиев играл в «Ингушетии», «Анжи-2» и «Анжи», ЦСКА, саратовском «Соколе», «Спартаке-2», казахстанском «Женисе», «Тереке», украинском «Кривбассе» и «Нижнем Новгороде». Выступил в составе олимпийской сборной России в четырех матчах и забил два гола.

С 2010 года тренеровал «Нижний Новгород», возглавлял молодежные команды нижегородской «Волги», «Терека-2» и махачкалинского «Легиона Динамо». В сезоне 2017/18 работал в тренерском штабе Игоря Ледяхова в «Ахмате».

Кроме того, «Анжи» объявил о том, что генеральный директор клуба Саид Абдулаев покинул пост, который он занимал с января 2017 года. Новым гендиректором назначен Олег Флегонтов.

Как сообщали Юга.ру, по итогам сезона-2017/18 махачкалинцы вылетели из премьер-лиги в и следующем игровом году будут выступать в первенстве Футбольной национальной лиги.

31 мая желто-зеленые объявили о том, что Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Анжи».