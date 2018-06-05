Главным тренером «Анжи» стал Магомед Адиев
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 4 июня объявил о назначении Магомеда Адиева новым главным тренером команды
Контракт с 40-летним российским специалистом рассчитан на два года и дает тренеру право сформировать собственный штаб, сообщили в пресс-службе «Анжи».
В профессиональной карьере футболиста Адиев играл в «Ингушетии», «Анжи-2» и «Анжи», ЦСКА, саратовском «Соколе», «Спартаке-2», казахстанском «Женисе», «Тереке», украинском «Кривбассе» и «Нижнем Новгороде». Выступил в составе олимпийской сборной России в четырех матчах и забил два гола.
С 2010 года тренеровал «Нижний Новгород», возглавлял молодежные команды нижегородской «Волги», «Терека-2» и махачкалинского «Легиона Динамо». В сезоне 2017/18 работал в тренерском штабе Игоря Ледяхова в «Ахмате».
Кроме того, «Анжи» объявил о том, что генеральный директор клуба Саид Абдулаев покинул пост, который он занимал с января 2017 года. Новым гендиректором назначен Олег Флегонтов.
Как сообщали Юга.ру, по итогам сезона-2017/18 махачкалинцы вылетели из премьер-лиги в и следующем игровом году будут выступать в первенстве Футбольной национальной лиги.
31 мая желто-зеленые объявили о том, что Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Анжи».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.