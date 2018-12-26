СК завел дело о похищении и пытках представителя Amnesty International в Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения и пыток исследователя движения за соблюдение прав человека Amnesty International в Ингушетии Олега Козловского
Расследование начали после заявления Козловского. 3 декабря завели дело по п. «а», «в», и «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Следователь Хазбулат Маматов 26 декабря уведомил об этом юриста Комитета против пыток Дмитрия Пискунова, представляющего интересы Козловского.
Делом занимаются следователи по расследованию особо важных дел, сообщили на сайте Комитета против пыток.
Как писали Юга.ру, Козловский приехал в Магас 5 октября, чтобы провести мониторинг массовых мирных протестов, которые начались после подписания соглашения о границе между Ингушетией и Чечней.
В Amnesty International сообщили, что 6 октября мужчины, представившиеся сотрудниками Центра «Э», вывезли Козловского из города, раздели и избили. Также ему угрожали расстрелом.
Правозащитник пояснил, что об инциденте стало известно только десять дней спустя, так как ему необходимо было «завершить все юридические процедуры», затем Козловский уехал за границу.
Позже глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что сообщение о похищении правозащитника может быть провокацией.
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