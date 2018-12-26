СК завел дело о похищении и пытках представителя Amnesty International в Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения и пыток исследователя движения за соблюдение прав человека Amnesty International в Ингушетии Олега Козловского

Расследование начали после заявления Козловского. 3 декабря завели дело по п. «а», «в», и «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Следователь Хазбулат Маматов 26 декабря уведомил об этом юриста Комитета против пыток Дмитрия Пискунова, представляющего интересы Козловского.

Делом занимаются следователи по расследованию особо важных дел, сообщили на сайте Комитета против пыток.