Правозащитник, заявивший о похищении в Ингушетии, покинул Россию. МВД заявило, что в полицию он не обращался

Наблюдатель движения за соблюдение прав человека Amnesty International Олег Козловский, сообщивший о том, что его похитили и избили в Ингушетии, выехал за границу

В интервью «Дождю» Козловский сообщил, что покинул Россию вместе со своей семьей. Сейчас они находятся в Германии.

По словам Козловского, об инциденте стало известно почти 10 дней спустя из-за того, что он хотел «завершить все юридические процедуры», составить заявление в СКР и «перебраться в более безопасное место». Он рассказал, что ранее связывался с уполномоченным по правам человека в Ингушетии Джамбулатом Оздоевым, который впоследствии проинформировал о произошедшем органы власти республики.

По информации «Дождя», 9 октября Козловский направил жалобу в Следственный комитет и пока не получил ответа. В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии сообщили «Интерфаксу», что в следственное управление СК РФ по Ингушетии заявлений по поводу случившегося не поступало.

В свою очередь в МВД по Ингушетии сообщили, что в полицию Козловский по поводу инцидента не обращался. Ведомство начало проверку на основании опубликованной в СМИ информации.

«Со слов мужчины, он подвергся издевательствам со стороны сотрудников полиции и в тот же вечер был выдворен за пределы республики. МВД по Республике Ингушетия официально сообщает, что до настоящего момента информация не нашла своего подтверждения. Кроме того, данный гражданин в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении него не обращался», — говорится в сообщении.