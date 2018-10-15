Правозащитник, заявивший о похищении в Ингушетии, покинул Россию. МВД заявило, что в полицию он не обращался
Наблюдатель движения за соблюдение прав человека Amnesty International Олег Козловский, сообщивший о том, что его похитили и избили в Ингушетии, выехал за границу
В интервью «Дождю» Козловский сообщил, что покинул Россию вместе со своей семьей. Сейчас они находятся в Германии.
По словам Козловского, об инциденте стало известно почти 10 дней спустя из-за того, что он хотел «завершить все юридические процедуры», составить заявление в СКР и «перебраться в более безопасное место». Он рассказал, что ранее связывался с уполномоченным по правам человека в Ингушетии Джамбулатом Оздоевым, который впоследствии проинформировал о произошедшем органы власти республики.
По информации «Дождя», 9 октября Козловский направил жалобу в Следственный комитет и пока не получил ответа. В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии сообщили «Интерфаксу», что в следственное управление СК РФ по Ингушетии заявлений по поводу случившегося не поступало.
В свою очередь в МВД по Ингушетии сообщили, что в полицию Козловский по поводу инцидента не обращался. Ведомство начало проверку на основании опубликованной в СМИ информации.
«Со слов мужчины, он подвергся издевательствам со стороны сотрудников полиции и в тот же вечер был выдворен за пределы республики. МВД по Республике Ингушетия официально сообщает, что до настоящего момента информация не нашла своего подтверждения. Кроме того, данный гражданин в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении него не обращался», — говорится в сообщении.
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В свою очередь глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не исключил, что информация о похищении Козловского может быть провокацией.
«Конечно, (похитители якобы) представились органами безопасности, сотрудниками полиции, но все нити ведут якобы к руководству республики, к органам власти. И ни слова о том, что это могут быть провокации разных сторон. Сразу заготовка — это органы власти. (...) Да и заявил только через неделю», — цитирует Евкурова ТАСС.
Но лучше всех реакция ГУ МВД по Ингушетии: они заявили, что я к ним не обращался. Это чистая правда. Меня насильно вывезли из Ингушетии, как я мог к ним обратиться? И зачем обращаться к ним, если их же сотрудники в этом подозреваются? Тем более, что это в юрисдикции СК, а не МВД.— Олег Козловский (@kozlovsky) October 15, 2018
Как писали Юга.ру, о похищении Козловского 6 октября в Ингушетии Amnesty International сообщила 15 октября. В организации заявили, что сотрудник направился в республику для мониторинга протестов по поводу соглашения о границе с Чечней. С ним якобы связался представитель организаторов протеста и заманил его в свой автомобиль под предлогом организации с ними встречи. Вместо этого мужчины, представившиеся сотрудниками Центра «Э», отвезли его за пределы города, раздели, начали избивать и угрожать расстрелом. Также пригрозили убить его жену и детей, если он сообщу о произошедшем. Не добившись согласия стать информатором, похитители вывезли Козловского в Северную Осетию и отпустили.
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