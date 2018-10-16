Евкуров не верит, что представителя Amnesty International похитили и пытали в Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что сообщение о похищении исследователя движения за соблюдение прав человека Amnesty International Олега Козловского может быть провокацией

Евкуров не поверил рассказу Козловского об обстоятельствах похищения.

«Раз он приехал в Ингушетию, то точно не сам по себе, а с кем-то созвонился, договорился, они обсудили — якобы вывезли и избили», — рассказал глава республики ТАСС.

По мнению Евкурова, не вызывает доверия и то, что правозащитник заявил о похищении только через неделю.

«Конечно, [похитители] представились органами безопасности, сотрудниками полиции, но все нити ведут якобы к руководству республики, к органам власти. И ни слова о том, что это могут быть провокации разных сторон. Сразу заготовка — это органы власти», — сказал глава Ингушетии.

Он добавил, что правозащитники на своих сайтах распространяют дезинформацию. Они якобы публикуют информацию о том, что в Ингушетии готовят теракт.