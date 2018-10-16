Евкуров не верит, что представителя Amnesty International похитили и пытали в Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что сообщение о похищении исследователя движения за соблюдение прав человека Amnesty International Олега Козловского может быть провокацией
Евкуров не поверил рассказу Козловского об обстоятельствах похищения.
«Раз он приехал в Ингушетию, то точно не сам по себе, а с кем-то созвонился, договорился, они обсудили — якобы вывезли и избили», — рассказал глава республики ТАСС.
По мнению Евкурова, не вызывает доверия и то, что правозащитник заявил о похищении только через неделю.
«Конечно, [похитители] представились органами безопасности, сотрудниками полиции, но все нити ведут якобы к руководству республики, к органам власти. И ни слова о том, что это могут быть провокации разных сторон. Сразу заготовка — это органы власти», — сказал глава Ингушетии.
Он добавил, что правозащитники на своих сайтах распространяют дезинформацию. Они якобы публикуют информацию о том, что в Ингушетии готовят теракт.
Как писали Юга.ру, Козловский приехал в Магас 5 октября, чтобы провести мониторинг массовых мирных протестов, которые начались после того, как 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами.
В Amnesty International заявили, что 6 октября мужчины, представившиеся сотрудниками Центра «Э», отвезли правозащитника за пределы города, раздели, начали избивать и угрожать расстрелом. Козловский пояснил, что об этом инциденте стало известно только десять дней спустя, так как ему необходимо было «завершить все юридические процедуры». Правозащитник 15 октября сообщил, что уже выехал за границу.
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