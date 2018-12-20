Жители Геленджика останутся без воды более чем на сутки

В Геленджике 20 декабря в связи с аварийно-ремонтными работами выключат холодную воду

Воду начнут отключать с 8:30 20 декабря. Ее подачу возобновят к 11:00 21 декабря.

Без воды останутся жители хутора Виноградного, сел Кабардинка и Марьина роща, микрорайонов Северного, Западного, Марьинского, Голубая бухта и Бабруковая щель. В Геленджике воды не будет в районах Тонкого мыса и Винсовхоза, а также на улицах Туристической, Циолковского, Средней, Новой, Кравцова, Верхней, Писарева, Изумрудной, Лазурной, Европейской, Красивой, Гоголя, Герцена, Радужной, Мира, Луначаркого, Ходенко, Новороссийской, Киевской, Степной, Левитана, Херсонской, Пионерской, Островского, Нахимова, Советской, Курзальной, Красногвардейской, Набережной, Ленина, Садовой.

Такие меры примут в связи с ремонтными работами на Троицком групповом водопроводе. Это необходимо для предупреждения технологических нарушений и аварий, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.