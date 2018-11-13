Новороссийск, Геленджик и Крымский район и остались без воды из-за аварии

Из-за аварии на Троицком групповом водоводе на территории Новороссийка, Геленджика и Крымского района прекратили подачу воды

В администрациях указанных муниципалитетов уточнили, водоснабжение будет ограничено до завершения работ на водоводе. Воды не будет в Новороссийке, Геленджике, Крымске и Крымском районе: станице Троицкой, хуторах Новотроицком, Черноморском, Веселом, селе Молдаванском, поселке Саук-Дере, станицах Нижнебаканской и Неберджаевской. Отмечается, что в районе не будут работать 18 детских садов (№ 3, 4, 5 ,6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 33, 35) м дошкольные группы при школе № 11, а занятия будут сокращены в 14 школах (№1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 16, 24, 25, 45, 14, 22, гимназия № 7).

Заказать подвоз воды автоцистерной в Новороссийске можно по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8(8617)30-98-60, 8(8617)30-98-61.

В Геленджике подвоз воды можно с 7:00 14 ноября по телефонам: 2-10-33, 2-11-33. Социально незащищенные слои населения и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в дежурную службу администрации в индивидуальном порядке по телефонам: 051, 2-08-95, 2-07-37.

В Крымском районе в учреждения здравоохранения, в которых нет запасов воды, и в Кадетский корпус чистая вода будет доставлена в течение получаса. В жилые микрорайоны подвоз начнется с 7 утра 14 ноября, график опубликован на сайте районной администрации.

В ГУП КК «Кубаньводкомплекс» сообщили, что подача воды прекращена до 18:00 14 ноября.