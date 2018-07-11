Жителей Геленджика попросили не поливать цветы питьевой водой

Краснодарский край

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Из-за дефицита питьевой воды и.о. директора геленджикского водоканала Геннадий Иващенко попросил жителей и гостей курорта не поливать растения

«В настоящее время в городе введен график, в соответствии с которым подача воды будет временно ограничена», — сказал Геннадий Иващенко в своем видеообращении, размещенном на странице мэрии Геленджика в Facebook.

Потребителей попросили отнестись к проблеме с дефицитом воды с пониманием и не поливать зеленые насаждения питьевой водой.

«Мы приносим потребителям извинения за временные неудобства. Примем все меры для того, чтобы в ближайшее время обеспечить нормальную подачу воды», — прокомментировал Иващенко.

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Как сообщали Юга.ру, накануне мэр Геленджика Виктор Хрестин ввел график подачи воды из-за нехватки ресурсов. Несколькими днями ранее в городе произошла авария на канализационной станции.

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