Жителей Геленджика попросили не поливать цветы питьевой водой

Из-за дефицита питьевой воды и.о. директора геленджикского водоканала Геннадий Иващенко попросил жителей и гостей курорта не поливать растения

«В настоящее время в городе введен график, в соответствии с которым подача воды будет временно ограничена», — сказал Геннадий Иващенко в своем видеообращении, размещенном на странице мэрии Геленджика в Facebook.

Потребителей попросили отнестись к проблеме с дефицитом воды с пониманием и не поливать зеленые насаждения питьевой водой.

«Мы приносим потребителям извинения за временные неудобства. Примем все меры для того, чтобы в ближайшее время обеспечить нормальную подачу воды», — прокомментировал Иващенко.