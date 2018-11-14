Аварию на водоводе, снабжающем Новороссийск, Геленджик и Крымск, ликвидировали

Специалисты ликвидировали аварию на Троицком водоводе. Вода вскоре начнет поступать в дома жителей Новороссийска, Геленджика и Крымского района

Ремонтные работы завершились в 15:50, после начался постепенный запуск воды в систему, сообщили в госкомпании «Кубаньводкомплекс».

«Ориентировочно до конца суток возобновится подача воды в город Крымск, к двум часам ночи 15 ноября питьевая вода поступит в Новороссийск, еще через час — в Геленджик», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В компании уточнили, что крупная утечка была обнаружена рядом с хутором Плавненский Крымского района. Там обнаружили и устранили трещину в стальной трубе диаметром 1220 мм. Причиной аварии стал износ трубы.

В ликвидации последствий ЧП привлекли 120 человек и 36 единиц спецтехники.

Как сообщали Юга.ру, авария на Троицком групповом водоводе произошла вечером 13 октября. В результате Новороссийск, Геленджик и ряд населенных пунктов Крымского района остались без водоснабжения. Был организован подвоз питьевой воды.

Работы планировали завершить в течение суток.