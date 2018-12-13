В новогодние каникулы горные курорты Адыгеи планируют принять 100 тыс. туристов

Туристические компании Адыгеи отметили стабильный спрос на отдых в горах республики и раннее бронирование номеров на зимние каникулы

По предварительным данным, в новогодние праздники Адыгею посетит более 100 тыс. туристов и экскурсантов. 2018 год завершится с приростом туристского потока на 5% — до 450 тыс. человек, сообщили в комитете Республики Адыгея по туризму и курортам.

«На новогодние праздники много заказов на места размещения у источников термальных вод, корпоративный и активный отдых. Для туристов подготовлена насыщенная программа, ждет множество экскурсий и отдых на любой вкус: катание на лыжах, санках, снегоходах, зимний рафтинг, джипинг, конные походы и многое другое», — рассказали в республиканском комитете по туризму и курортам.

Туристический поток каждый год увеличивается на 5-8%, за семь лет он вырос в два раза. В прошлом году Адыгею посетили более 432 тыс. отдыхающих, этому поспособствовало создание условий для привлечения инвесторов в туристскую отрасль.

За последние десять лет на строительство автомобильных дорог, линий электропередачи, объектов газо- и водоснабжения в горах направили порядка 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.