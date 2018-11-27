В Краснодаре витрины магазинов и кафе предложили украсить к Новому году елками из подушек и книг

Краснодарский край

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В Краснодаре к Новому году фасады, витрины и прилегающие территории магазинов и кафе предложили украсить бело-желтой подсветкой, а также елками в виде подушек и книг

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Такие рекомендации дал городской департамент архитектуры и градостроительства. В декоре советуют использовать пять цветов: белоснежный, светло-серый, серебряный, антрацит, золотой. Также владельцам торговых точек предлагают применить контрасты — белый и черный, плотный и прозрачный, свет и тень. Приветствуется декор, выдержанный в одной цветовой гамме.

В оформлении рекомендуют использовать композиции из веток, покрытых искусственным снегом или подсвеченных огнями. В буклете с рекомендациями опубликованы примеры необычных елок. Их можно сделать из книг, подушек, подарочных пакетов. Стандартные елки предлагают украшать прозрачными, серебряными и золотыми игрушками, а также золотыми и серебряными гирляндами, звездами и лентами.

Гирлянды советуют выбирать с огнями белого, теплого белого и желтого цветов. Подсветка с разноцветными огнями нежелательна.

«Мы никого не ограничиваем в выборе новогоднего декора. Но следование единой концепции позволит в итоге получить новогоднее убранство города, выдержанное в едином стиле, создать особую атмосферу, которая будет радовать горожан и дарить всем праздничное настроение», — прокомментировала главный архитектор города Наталья Машталир.

После новогодних праздников подведут итоги конкурса на лучшее оформление, сообщили 27 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.

© Фото из буклета «Рекомендации к новогоднему оформлению предприятий торговли»
© Фото из буклета «Рекомендации к новогоднему оформлению предприятий торговли»
© Фото из буклета «Рекомендации к новогоднему оформлению предприятий торговли»
© Фото из буклета «Рекомендации к новогоднему оформлению предприятий торговли»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 ноября начали устанавливать главную елку города. На Театральной площади 15 декабря откроют Рождественскую ярмарку.

Дизайн Краснодар Новый год

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