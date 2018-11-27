В Краснодаре витрины магазинов и кафе предложили украсить к Новому году елками из подушек и книг
В Краснодаре к Новому году фасады, витрины и прилегающие территории магазинов и кафе предложили украсить бело-желтой подсветкой, а также елками в виде подушек и книг
Такие рекомендации дал городской департамент архитектуры и градостроительства. В декоре советуют использовать пять цветов: белоснежный, светло-серый, серебряный, антрацит, золотой. Также владельцам торговых точек предлагают применить контрасты — белый и черный, плотный и прозрачный, свет и тень. Приветствуется декор, выдержанный в одной цветовой гамме.
В оформлении рекомендуют использовать композиции из веток, покрытых искусственным снегом или подсвеченных огнями. В буклете с рекомендациями опубликованы примеры необычных елок. Их можно сделать из книг, подушек, подарочных пакетов. Стандартные елки предлагают украшать прозрачными, серебряными и золотыми игрушками, а также золотыми и серебряными гирляндами, звездами и лентами.
Гирлянды советуют выбирать с огнями белого, теплого белого и желтого цветов. Подсветка с разноцветными огнями нежелательна.
«Мы никого не ограничиваем в выборе новогоднего декора. Но следование единой концепции позволит в итоге получить новогоднее убранство города, выдержанное в едином стиле, создать особую атмосферу, которая будет радовать горожан и дарить всем праздничное настроение», — прокомментировала главный архитектор города Наталья Машталир.
После новогодних праздников подведут итоги конкурса на лучшее оформление, сообщили 27 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 ноября начали устанавливать главную елку города. На Театральной площади 15 декабря откроют Рождественскую ярмарку.
Все материалы по теме:
Казаки всей России объединились в единое войско
В Москве 27 ноября казаки объединились во Всероссийское казачье общество
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.