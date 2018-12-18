Минздрав дал рекомендации по выбору алкоголя на Новый год

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, какой алкоголь лучше подходит для новогодней ночи

Брюн считает, что следует предпочитать белое сухое вино, потому что оно нанесет наименьший вред организму.

«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени», — сказал он.

По словам нарколога, сладкий алкоголь увеличивает нагрузку на печень, поэтому он более вреден. Также нежелательно выпивать ночью — в это время печень хуже перерабатывает алкоголь, сообщает RT.